Sabaljenka uvjerljiva, Pegula osvojila uzbudljiv američki derbi

VCG 111596588850 via Guliver Images

Najbolja svjetska tenisačica Bjeloruskinja Arina Sabaljenka s uvjerljivih je 6-3, 6-1 svladala Talijanku Jasmine Paolini (WTA - 8.) u prvom nastupu na ovogodišnjem WTA Finalu u Rijadu i najavila pohod na svoj prvi trofej na završnom turniru osam najboljih svjetskih tenisačica.

U drugom meču skupine koja nosi ime legendarne njemačke tenisačice Stefanie Graf sastale su se dvije američke tenisačice Coco Gauff (WTA – 3.) i Jessica Pegula (WTA – 5.).

Pegula je slavila u tri seta sa 6-3, 6-7 (4), 6-2 i uzvratila prošlogodišnjoj pobjednici WTA Finala za poraz u grupnoj fazi prije godinu dana.

U ponedjeljak će biti odigrani dvoboji 2. kola u skupini “Serena Williams”. Sastat će se pobjednice u prvim dvobojima, Poljakinja Iga Šwiatek i Kazahstanka Jelena Ribakina (15 sati) te poražene u prvim nastupima, Amerikanke Madison Keys i Amanda Anisimova (ne prije 16.30 sati).

