Sabaljenka osvojila US Open i napokon naplatila dominaciju na Grand Slamovima

(AP Photo/Frank Franklin) via Guliver

U finalu US Opena srele su se Arina Sabaljenka i Amanda Anisimova. Njih dvije već su ove godine igrale međusobno na Grand Slam razini. Na Roland Garrosu je bolja bila Sabaljenka, a u nedavnom polufinalu Wimbledona slavila je Anisimova. Ovaj put je Bjeloruskinja ponovno pokazala zašto je broj jedan te je s 2-0 u setovima slavila protiv 24-godišnje Amerikanke.

Početak meča donio je vodstvo Sabaljenke s 2:0 što je značilo da Anisimova u prvih 14 gemova koje je odigrala u finalima Grand Slam turnira nije osvojila niti jedan. Ipak, probudila se Amerikanka i osvojila tri gema u nizu, no nije ni slutila da će breakom za 3:2 razljutiti Sabaljenku.

Bjeloruskinja je od tog trenutka osvojila četiri gema u nizu što je značilo i osvajanje prvog seta sa 6:3. U drugom setu je Sabaljenka došla do breaka kod rezultata 1:1, a to je napravila unatoč tome što je Anisimova imala 40-15 na svom servisu. No, nije se Amerikanka predala. Prvo je smanjila na 3:2, a potom je oduzela servis Sabaljenki za poravnanje na 3:3.

Sreća je ipak bila kratkog vijeka jer je u idućem gemu ponovno Anisimova izgubila svoj početni udarac. Potvrdila je break Sabaljenka te je došla na gem od pobjede. Anisimova je potom osvojenim gemom na svom servisu natjerala Bjeloruskinju da na svom početnom udarcu osvoji turnir. To nije uspjela iako je s 0-30 uspjela doći na 30-30. Do meč-lopte nije stigla jer je nakon dobre obrane Anisimove promašila smash, a onda je na 30-40 Amerikanka odigrala sjajno i napravila break kojim se vratila do 5:5.

U sljedećem gemu Anisimova nije pokleknula te je sačuvala svoj servis za dolazak na gem od osvajanja seta. Na kraju se ipak otišlo u tie-break jer se Bjeloruskinja uspjela sabrati. Tie-break je inače format u kojem se Sabaljenka osjeća ugodno jer je u 2025. godini. Od 21 odigranog tie-breaka, ona je slavila u njih 20. S druge strane, Anisimova ih je odigrala 10 te je slavila u njih osam.

Na kraju je to presudilo. Sabaljenka se ekspresno odvojila te je na kraju sa 6:3, 7:6(3) došla do obrane naslova u New Yorku. Ovom pobjedom je Sabaljenka došla do svog četvrtog Grand Slam naslova. Sva četiri stigla su na tvrdoj podlozi – dva je osvojila na Australian Openu, a sada je obranila titulu za drugi naslov na US Openu.

Anisimova će tako još trebati pričekati na prvu Grand Slam titulu. Ovo joj je bilo drugo finale i drugi poraz. Ipak, napravila je veliki napredak u odnosu na poraz u Wimbledonu kada nije osvojila niti jedan gem protiv Ige Swiatek.