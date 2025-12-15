Sabalenka opet tenisačica godine, evo tko je dobio ostala priznanja

Podijeli :

AP Photo/Fatima Shbair via Guliver

Bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka (27) proglašena je WTA igračicom godine nakon što je cijelu 2025. provela na vrhu ljestvice, objavilo je u ponedjeljak vodeće tijelo ženskog tenisa.

Prva tenisačica svijeta je proglašena najboljom drugu godinu uzastopce, postavši tek treća igračica u posljednjih 15 godina koja je osvojila nagradu više od jednom. Slavila je s gotovo 80 % glasova međunarodnih teniskih novinara.

Tijekom ove godine Bjeloruskinja je osvojila četiri turnira, pri čemu i US Open, izborila ukupno devet finala, ostvarila 63 pobjede, te postavila novi rekord u novčanim nagradama u jednoj sezoni osvojivši 15 milijuna dolara. Sezonu je završila sa 63 pobjede i 12 poraza.

Najboljim parom proglašene su Čehinja Katerina Siniakova i Amerikanka Taylor Townsend nakon što su osvojile Australian Openu, a stigle su i do finala US Opena.

Igračica koja je najviše napredovala je Amerikanka Amanda Anisimova. Amerikanka je stigla do pet finala, osvojivši prve WTA 1000 naslove u karijeri u Dohi i Pekingu, te se plasirala u svoja prva Grand Slam finala na Wimbledonu i US Openu.

Povratnica godine je Švicarka Belinda Benčić, koja se vratila tenisu nakon pauze od 13 meseci zbog poroda, dok je 19-godišnja Kanađanka Viktorija Mboko proglašena za novakinju godine.