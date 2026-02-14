Sabalenka i Swiatek odustale od turnira u Dubaiju

Dvije najbolje tenisačice svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Poljakinja Iga Swiatek odustale su od nastupa na WTA 1000 turniru koji u nedjelju počinje u Dubaiju, objavili su organizatori.

“Jako mi je žao što se moram povući iz Dubaija. Imam tako posebnu vezu s turnirom, navijačima i gradom. Nažalost, ne osjećam se 100 posto. Ali nadam se da ću se vratiti sljedeće godine i želim turniru sjajan događaj,” kazala je prva tenisačica svijeta Sabalenka .

Od nastupa u Dubaiju odustala je i Poljakinja Swiatek, druga na svijetu.

“Žao mi je što moram objaviti da ove godine neću igrati u Dubaiju zbog promjene rasporeda. Vidimo se u Indian Wellsu,” poručila je Poljakinja.

Prva nositeljica u Dubaiju bit će treća tenisačica svijeta Elena Ribakina, pobjednica Australian Opena.

