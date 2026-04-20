Ružić sve dalje od top 50, napredak za Vekić na WTA listi

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić pala je jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 59. poziciju.

Donna Vekič je napredovala jedno mjesto, do 66. pozicije, dok je Petra Marčinko napredovala šest mjesta i sada je 74. tenisačica svijeta. Tara Wurth je pala tri mjesta, sa 268. na 271. poziciju, a Jana Fett čak 67 mjesta, na 293. poziciju.

Među vodećima nema promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Elena Ribakina koja je ovaj vikend osvojila turnir u Stuttgartu, a treća Amerikanka Coco Gauff.

WTA ljestvica, 20 travnja:

1.(1) Arina Sabalenka (Bje) 10.895

2.(2) Elena Ribakina (Kaz) 8.500

3.(3) Coco Gauff (SAD) 7.279

4.(4) Iga Swiatek (Polj) 7.223

5.(5) Jessica Pegula (SAD) 6.136

6.(6) Amanda Anisimova (SAD) 5.995

7.(7) Elina Svitolina (Ukr) 3.910

8.(9) Mira Andrejeva (Rus) 3.746

9.(8) Jasmine Paolini (Ita) 3.722

10. Victoria Mboko (Kan) 3.531

…

59.(58) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1.046

66.(67) DONNA VEKIĆ (HRV) 967

74.(80) PETRA MARČINKO (HRV) 919

271.(268) TARA WUERTH (HRV) 250

293.(226) JANA FETT (HRV) 223