Ružić se približava Vekić, veliki pad za Janu Fett na WTA ljestvici

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić pala je dva mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 71. poziciju.
Antonia Ružić je napredovala dva mjesta i sada je 78. tenisačica svijeta, dok je Petra Marčinko pala jedno mjesto na 124. poziciju. Petra Martić se popela sa 194. na 193. mjesto, a Jana Fett je pala 28 mjesta, na 199. poziciju.
Na vrhu nema promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Poljakinja Iga Swiatek, a treća Amerikanka Coco Gauff.
WTA, 6. listopada:
1.(1) Arina Sabaljenka (Bje) 11.010
2.(2) Iga Swiatek (Polj) 8.553
3.(3) Coco Gauff (SAD) 7.263
4.(4) Amanda Anisimova (SAD) 5.989
5.(5) Mira Andrejeva (Rus) 4.698
6.(7) Jessica Pegula (SAD) 4.653
7.(6) Madison Keys (SAD) 4.459
8.(8) Jasmine Paolini (Ita) 4.156
9.(10) Elena Ribakina (Kaz) 3.898
10.(9) Zheng Qinwen (Kina) 3.678
…
71.(69) DONNA VEKIĆ (HRV) 937
78.(80) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 898
124.(123) PETRA MARČINKO (HRV) 637
193.(194) PETRA MARTIĆ (HRV) 367
199.(171) JANA FETT (HRV) 357
