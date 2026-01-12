Ružić pobjedom počela turnir u Hobartu

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić pobjednički je otvorila nastup na WTA turniru u australskom Hobartu, na premijeri je pobijedila Kolumbijku Emilianu Arango, sedmu nositeljicu, sa 7:5, 6:1.

Brojni su gemovi u ovom meču odlazili do izjednačenja i bila je to većim dijelom ravnopravna borba iz koje je kao pobjednica izašla 22-godišnja hrvatska igračica, trenutačno 71. na svijetu.

Ružić je meč otvorila s 3:1, ali je 25-godišnja Kolumbijka, inače 50. na svijetu, kontrirala s četiri gema u nizu te je povela 5:3. Uslijedio je potom novi preokret i Ružić je uspjela dobiti prvi set sa 7:5.

Izjednačeno je bilo na startu drugog seta, ali za nijansu je u svakom gemu bolja bila Ružić koja je na kraju rezultatski lako dobila drugu dionicu sa 6:1.

U drugom kolu Ružić će igrati protiv Argentinske Solane Sierre koja je sa 1:6, 6:4, 6:1 svladala Amerikanku McNally.

