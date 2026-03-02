Ružić pala za šest mjesta, samo se jedna Hrvatica popela na WTA listi

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić pala je šest mjesta, s 51. na 57. poziciju na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak.

Pad su zabilježile i Petra Marčinko i Donna Vekić. Marčinko je pala sa 70. na 72. mjesto, a Vekić sa 100. na 103. mjesto na ljestvici. Jana Fett je ostala na 211. mjestu, dok je Tara Wurth napredovala šest mjesta i ovaj je tjedan 225. tenisačica svijeta.

Na vrhu ljestvice uoči početka Masters turnira u Indian Wellsu nema promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Poljakinja Iga Swsiatek, a treća je Kazahstanka Jelena Ribakina.

WTA ljestvica, 2. ožujka

1. (1) Arina Sabalenka (Bje) 10.675

2. (2) Iga Swiatek (Polj) 7588

3. (3) Jelena Ribakina (Kaz) 7253

4. (4) Coco Gauff (SAD) 6803

5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6583

6. (6) Amanda Anisimova (SAD) 6070

7. (7) Jasmine Paolini (Ita) 4232

8. (8) Mira Andrejeva (Rus) 4001

9. (9) Jelina Svitolina (Ukr) 3845

10. (10) Victoria Mboko (Kan) 3211

…

57.(51) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1075

72.(70) PETRA MARČINKO (HRV) 902

103.(100) DONNA VEKIĆ (HRV) 768

211.(211) JANA FETT (HRV) 340

225.(231) TARA WUERTH (HRV) 311