Ružić neočekivano poražena na startu kvalifikacija Mastersa u Dohi

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nije opravdala status favoritkinje te je poražena na startu kvalifikacija WTA 1000 turnira kojem je domaćin Doha, gdje je bila postavljena za sedmu nositeljicu.
U prvom kolu kvalifikacija od Ružić je bolja bila ukrajinska tenisačica Julia Starodubceva s uvjerljivih 6-2, 6-2.
Starodubceva je trenutačno 102. tenisačica na svijetu, dok je Ružić na 67. mjestu WTA ljestvice.
Od starta je Ukrajinka dominirala na terenu te je u prvom setu vrlo brzo pobjegla na 5-1, što joj je donijelo otvoreni put prema 1-0 u setovima.
U drugoj dionici Starodubceva je ključni break napravila kod vodstva 4-2. Ukrajinka više nije napravila korak unatrag te je ostvarila proboj prema drugom kvalifikacijskom kolu.
