Ružić najbolja Hrvatica, a Vekić 99. na svijetu! Kanadska tinejdžerica izborila top 10

xMatrixxImagesx xMarkxCristinox via Guliver

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić pala je jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 67. poziciju.

Petra Marčinko je ostala na 69. poziciji, a Donna Vekić je nazadovala dva mjesta do 99. pozicije. Jana Fett se popela s 214. na 210. mjesto na ljestvici, a Tara Wurth s 228. na 224.

Na vrhu ljestvice nema značajnijih promjena. prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Poljakinja Iga Swiatek, a treća je Kazahstanka Elena Ribakina. Među prvih deset se našla i kanadska tinejdžerica Victoria Mboko koja ovaj tjedan, nakon što je stigla do finala turnira u Dohi, zauzima 10. mjesto.

WTA, 16. veljače:

1.(1) Arina Sabalenka (Bje) 10.870

2.(2) Iga Swiatek (Polj) 7.803

3.(3) Elena Ribakina (Kaz) 7.523

4.(5) Coco Gauff (SAD) 6.423

5.(6) Jessica Pegula (SAd) 5.888

6.(4) Amanda Anisimova (SAD) 5.690

7.(7) Mira Andrejeva (Rus) 4.786

8.(8) Jasmine Paolini (Ita) 4.157

9.(9) Elina Svitolina (Ukr) 3.260

10.(13) Victoria Mboko (Kan) 3.246

…