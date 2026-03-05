Ružić, Marčinko i Vekić otvaraju svoj Indian Wells: Evo gdje ih možete gledati

Podijeli :

xVCGx 111595440897 via Guliver Image

U srijedu su na terene u Indian Wellsu izašli hrvatski muški predstavnici koji su ostvarili polovičan učinak - pobjeda Dine Prižmića i poraz Marina Čilića, a u četvrtak na teren izlaze tri hrvatske tenisačice.

Prva Hrvatica koja će krenuti u pohod na drugo kolo je Petra Marčinko koja od 20 sati igra na terenu broj devet protiv iskusne Njemice Laure Siegemund.

Nešto kasnije na teren broj tri svoj meč će započeti Donna Vekić protiv Čehinje Tereze Valentone. Osječanka prvo treba sačekati kraj meča između Marije Bouzkove i Taylor Townsend.

Najkasnije će svoj meč započeti Antonia Ružić, najbolja hrvatska tenisačica. Ona će na terenu broj dva od tri sata ujutro po hrvatskom vremenu igrati protiv Jennifer Brady, domaće tenisačice s pozivnicom koja se vraća nakon dvije godine pauze.

Sve mečeve hrvatskih tenisačica možete pratiti na Sport Klubu 2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.