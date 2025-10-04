Ružić lako riješila bivšu top 30 igračicu i došla nadomak novog nastupa na Mastersu

Podijeli :

VCG 111593336827 via Guliver Images

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić preskočila je prvu prepreku u kvalifikacijama WTA 1000 turnira u Wuhanu.

Ružić je bila brza i uvjerljiva protiv Talijanke Elisabette Cocciaretto 6:3, 6:1. Nakon što je izgubila od iste suparnice u polufinalu Challengera u Bastadu ovog ljeta te ju pobijedila u drugom kolu WTA turnira u Monterreyu prije mjesec i pol dana, Ružić je sada još jednom svladala dvije godine stariju Talijanku.

Cocciaretto je trenutno slabije rangirana od Ružić (91.), ali je prije dvije godine bila u topu 30 i prije samo dva tjedna u Billie Jean King Cupu porazila je Emmu Navarro. Unatoč tome, u Wuhanu protiv hrvatske predstavnice nije imala šanse.

Za plasman u glavni ždrijeb Ružić (80. na WTA listi) igrat će protiv Emiliane Arango iz Kolumbije ili Anne Bondar iz Mađarske.

Ružić je ove sezone već upisala dvije pobjede na Masters turnirima, prve dvije u karijeri. Prvo u Rimu, a onda i u Montrealu gdje je protiv Anastasije Potapove ostvarila najveći trijumf karijere do sada. Uz to je osvojila dva najveća ITF turnira te došla do drugog WTA četvrtfinala u Monterreyu.