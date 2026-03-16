Ružić još malo napredovala na WTA listi, Vekić doživjela pad

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić napredovala je za dva mjesta na novoj WTA ljestvici te trenutačno zauzima 55. mjesto.
Uz Ružić, među 100 najboljih je i Petra Marčinko koja je nazadovala za četiri pozicije te je sada 76. na svijetu. Donna Vekić sa 103. pala je na 117. poziciju.
Na vrhu je i dalje uvjerljivo pobjendica WTA 1000 turnira u Indian Wellsu Arina Sabalenka, dok je na drugo mjesto stigla finalistica turnira u Kaliforniji Jelena Ribakina koja je preskočila Igu Swiatek.
WTA LJESTVICA (u zagradama su plasmani otprije dva tjedna):
1. (1) Arina Sabalenka 11025
2. (3) Jelena Ribakina (Kaz) 7783
3. (2) Iga Swiatek (Polj) 7413
4. (4) Coco Gauff (SAD) 6748
5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6678
6. (6) Amanda Anisimova (SAD) 6180
7. (7) Jasmine Paolini (Ita) 4232
8. (9) Elina Svitolina (Ukr) 4020
9. (10) Victoria Mboko (Kan) 3351
10. (8) Mira Andrejeva 3066
——————————————–
55. (57) ANTONIA RUŽIĆ 1111
76. (72) PETRA MARČINKO 896
117. (103) DONNA VEKIĆ 697
211. (211) JANA FETT 338
231. (225) TARA WUERTH 309
319. (317) LEA BOŠKOVIĆ 206
450. (455) LUCIJA ĆIRIĆ BAGARIĆ 125
463. (434) TENA LUKAS 122
540. (540) PETRA MARTIĆ 96
585. (589) IVA PRIMORAC 83
