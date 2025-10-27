Ružić još malo napredovala na WTA listi, Martić najlošije plasirana Hrvatica

Podijeli :

VCG 111593336827 via Guliver Images

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić napredovala je jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 69. poziciju.

Donna Vekić je također za jedno mjesto popravila ranking i ovaj je tjedan 78. tenisačica svijeta, dok je Petra Marčinko napredovala četiri mjesta do 116. pozicije. Jana Fett i Petra Martić su nazadovale ovaj tjedan, Fett je pala sa 194. na 195. poziciju, a Martić s 200. na 210. poziciju.

Među vodećima nema promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Poljakinja Iga Swiatek, a treća je Amerikanka Coco Gauff.

WTA ljestvica, 27. listopada

1. (1) Arina Sabalenka (Bje) 9.870

2. (2) Iga Swiatek (Polj) 8.195

3. (3) Coco Gauff (SAD) 6.563

4. (4) Amanda Anisimova (SAD) 5.887

5. (5) Jessica Pegula (SAD) 5.183

6. (7) Jelena Ribakina (Kaz) 4.350

7. (8) Madison Keys (SAD) 4.335

8. (6) Jasmine Paolini (Ita) 4.325

9. (9) Mira Andrejeva (Rus) 4.319

10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3.375

…

69.(70) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 964

78.(79) DONNA VEKIĆ (HRV) 882

116.(120) PETRA MARČINKO (HRV) 671

195.(194) JANA FETT (HRV) 369

210.(200) PETRA MARTIĆ (HRV) 349