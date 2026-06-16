Ružić izgubila u prvom kolu Nottinghama

Podijeli :

111595440896 via Guliver Image

Antonia Ružić je na WTA 250 turniru u Nottinghamu prošla kvalifikacije, a onda je u prvom kolu igrala protiv Amerikanke Caty McNally. Hrvatska tenisačica nije mogla parirati Amerikanki te je izgubila s 2-0 u setovima.

U prvom setu je egal bio do 2:2 kada je McNally ubacila u višu brzinu te je od sljedećih pet gemova osvojila četiri. Tako je osvojia prvi set sa 6:4.

Drugi set donio je još veću dominaciju Amerikanke koja je ekspresno odjurila na 5:0, a potom i na 6:0. Tako je sa 6:3, 6:0 izbacila Međimurku iz Nottinghama.

U drugom kolu će McNally igrati protiv pobjednice meča između Čehinja Sare Bejlek i Karoline Pliškove.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.