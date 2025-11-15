Ružić izgubila od Kolumbijke: Parovi odlučuju o pobjedniku u Varaždinu

Podijeli :

Guliver Image

Nakon pobjede Petre Marčinko u prvom meču protiv Kolumbije u Billie Jean King Cupu, Antonia Ružić nije uspjela dovesti Hrvatsku do pobjede. Međimurka je u drugom meču dana upisala poraz od Camile Osorio s 2-0 u setovima.

Od početka meča je 82. tenisačica svijeta napravila razliku te je prvi set osvojila sa 6:1. Ružić je dobro otvorila drugi set te je povela s 3:1, ali do kraja meča nije osvojila niti jedan gem te je upisala poraz sa 6:1, 6:3.

Kolumbija je tako poravnala na 1-1, ali više nemaju šanse za prolaz. U parovima će samo braniti svoju čast da Varaždin ne napuste bez pobjede. O pobjedniku će odlučivati Jana Fett i Petra Marčinko kod Hrvatske te Maria Paulina Perez Garcia i Maria Camila Torres Murcia kod Kolumbije.

Hrvatskoj nužno ne treba pobjeda. U slučaju poraza 2-1 protiv Kolumbije trebala bi im pobjeda 3-0 protiv Češke. No, ako pobijede u ovom susretu, protiv Češke će bilo kakva pobjeda biti dovoljna za prolazak u elitni rang.