Ružić izborila finalno kolo kvalifikacija Nottingham, kiša u Berlinu zaustavila Marčinko.

Antonia Ružić pobijedila je slovensku tenisačicu Kaju Juvan sa 6:3, 6:4 i plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za WTA 250 turnir u Nottinghamu na travnatoj podlozi,
Tamo će mlada Međimurka igrati protiv 20-godišnje Australke Taylah Preston. Ona je u prvom kolu bila bolja novopečene Španjolke Oksane Selekhmeteve.
U kvalifikacijama WTA 500 turnira u Berlinu Petra Marčinko je sa 6:2 osvojila prvi set dvoboja s Japankom Aoi Ito, ali je meč prekinut zbog kiše pri vodstu japanske tenisačice 2:0 u drugom setu. Nastavak je zakazan za nedjelju.
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