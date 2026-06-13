Ružić izborila finalno kolo kvalifikacija Nottingham, kiša u Berlinu zaustavila Marčinko.

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Antonia Ružić pobijedila je slovensku tenisačicu Kaju Juvan sa 6:3, 6:4 i plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za WTA 250 turnir u Nottinghamu na travnatoj podlozi,

Tamo će mlada Međimurka igrati protiv 20-godišnje Australke Taylah Preston. Ona je u prvom kolu bila bolja novopečene Španjolke Oksane Selekhmeteve.