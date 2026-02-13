Ružić imala servis za meč i šest meč-lopti pa izgubila u prvom kolu kvalifikacija

Podijeli :

Hrvatske tenisačice su u petak ujutro bile u akciji u kvalifikacijama za WTA 1000 turnir u Dubaiju. Od tri predstavnice (Antonia Ružić, Donna Vekić, Petra Marčinko) prva je na teren izašla Antonia Ružić. Njena protivnica bila je Slovakinja Rebecca Šramkova, a iako je Ružić imala servis za meč i šest meč-lopti, izgubila je s 2-1 u setovima.

Ružić nije najbolje krenula u susret protiv 82. tenisačice svijeta. Slovakinja Šramkova povela je s 2:0 da bi hrvatska tenisačica potom preokrenula na 3:2.

Ipak, sljedeća dva gema otišla su na stranu njene protivnice i Ružić se ponovno morala vraćati iz zaostatka. Uspjela je to te je na kraju sa 7:5 osvojila prvu dionicu igre.

U drugom setu je Međimurka nastavila s dobrom igrom koju je pokazala na kraju prvog seta. Odjurila je na 3:0 te je napravila važan korak prema pobjedi u prvom kolu kvalifikacija. Povela je Ružić zatim i s 4:1, ali je kod rezultata 4:2 izgubila gem na svom početnom udarcu te je Šramkovi dopustila povratak.

Ipak, već u sljedećem gemu hrvatska tenisačica napravila je novi break te je došla do 5:3 i servisa za meč. Međutim, nije uspjela zaključiti meč i Slovakinja se još jednom vratila u susret. U sljedećem gemu Ružić je propustila šest meč-lopti i Šramkova je poravnala na 5:5.

Te propuštene prilike kaznile su hrvatsku tenisačicu koja je kod 5:5 ponovno izgubila servis. Tako je Šramkova od spašavanja meč-lopti došla na korak od osvajanja drugog seta. Ubrzo je i osvojila set sa 7:5 te je iskoristila veliki pad Ružić i u trećem setu.

Odjurila je na 4:0 što je značilo da je osvojila osam gemova u nizu, a onda je Međimurka prekinula negativan niz smanjenjem na 4:1. Ružić se, za razliku od Slovakinje, nije uspjela vratiti te je Šramkova upisala pobjedu od 5:7, 7:5, 6:1.

U finalnom kolu kvalifikacija za WTA 1000 turnir u Dubaiju Šramkova će igrati protiv Hailey Baptiste.

Osim Ružić, na terenima u Dubaiju zaigrat će Donna Vekić koja igra protiv Talijanke Elisabette Coicciaretto te Petra Marčinko čija je protivnica Aleksandra Sasnovič.

