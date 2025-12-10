Ružić i Wurth uspješne na startu turnira u Francuskoj i Egiptu

Podijeli :

xVCGx 111595440904 via Guliver Image

Iako je prosinac, teniska sezona na Challengerima i ITF turnirima i dalje traje, pogotovo za hrvatske tenisačice. U srijedu su na turnirima nastupile Antonia Ružić i Tara Wurth te su obje Hrvatice ostvarile pobjede.

Tara Wurth ovaj tjedan nastupa na W35 turniru u Sharm ElSheikhu te je postavljena kao prva nositeljica. U prvom kolu egipatskog turnira igrala je protiv Poljakinje Weronike Ewald te se dobrano namučila za pobjedu. Prvi set je pripao 19-godišnjoj Poljakinji sa 6:2 da bi Wurth ipak sljedeća dva osvojila sa 6:3 i 6:2 za plasman u drugo kolo. Tamo će igrati protiv američke tenisačice Julije Adams koja se nalazi na 445. mjestu WTA ljestvice.

Antonia Ružić je nakon dobro nastupa u Angersu (polufinale) ostala u Francuskoj na Challenger razini. Ovaj tjedan igra u Limogesu, a njena protivnica u prvom kolu bila je Njemica Tamara Korpatsch. Prvi set je Međimurka osvojila sa 6:4 da bi ipak u drugom setu Njemica uzvratila sa 6:3. U setu odluke Korpatsch je imala break prednosti, ali se Ružić uspjela vratiti i na kraju slaviti sa 6:4.

U drugom kolu će drugi hrvatski reket igrati protiv 21-godišnje Poljakinje Linde Klimovicove.