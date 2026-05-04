Ružić i dalje najbolja Hrvatica, velik pad Vekić u poretku

MATRIX IMAGES/MARK CRISTINO via Guliver Images

Na novoj WTA ljestvici Hrvatska i dalje ima tri svoje predstavnice među sto najboljih, Antonia Ružić je ostala na istoj poziciji, Petra Marčinko je napredovala, dok je Donna Vekić bitno potonula u poretku najboljih svjetskih tenisačica.

Najbolja je i dalje Ružić koja je ostala na 59. mjestu, dok je Marčinko napravila pomak od pet mjesta prema naprijed i sada je 69. na svijetu. Svoju je poziciju Vekić pokvarila za čak 23 mjesta i trenutačno se nalazi na 89. poziciji. Prva sljedeća hrvatska tenisačica na ljestvici je Tara Würth koja se nalazi na 243. mjestu.

Među najboljima nije bilo velikih promjena. Uvjerljivo je prva i dalje bjeloruska igračica Arina Sabaljenka, dok je prati Kazahstanka Jelena Ribakina. Mjesta su zamijenile Iga Šwiatek i Coco Gauff pa je sada Poljakinja treća, a Amerikanka četvrta. Iza Gauff su još dvije američke tenisačice, Jessica Pegula i Amanda Anisimova.

Osam mjesta bolje je plasirana u odnosu na prošlu ljestvicu Ukrajinka Marta Kostjuk, pobjednica Masters 1000 turnira u Madridu te je trenutačno 15. na svijetu.

WTA ljestvica (4. svibnja):

1. (1) Arina Sabalenka 10.110

2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8555

3. (4) Iga Šwiatek (Polj) 6948

4. (3) Coco Gauff (SAD) 6749

5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6136

6. (6) Amanda Anisimova (SAD) 5985

7. (8) Mira Andrejeva (Rus) 4181

8. (9) Jasmine Paolini (Ita) 3722

9. (10) Victoria Mboko (Kan) 3531

10. (7) Elina Svitolina (Ukr) 3530

…

59. (59) Antonia Ružić (Hrv) 1041

69. (74) Petra Marčinko (Hrv) 934

89. (66) Donna Vekić (Hrv) 862

243. (271) Tara Würth (Hrv) 289

334. (293) Jana Fett (Hrv) 193

