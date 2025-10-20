Ružić i dalje najbolja Hrvatica: Pad za Martić, skok za Marčinko i Fett

Podijeli :

VCG 111593336827 via Guliver Images

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić ostala je na 70. mjestu na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, a prošlotjednu 79. poziciju zadržala je i Donna Vekić.

Petra Marčinko je napredovala četiri mjesta i sada je 120. tenisačica svijeta, dok se Jana Fett popela s 202. pozicije na 194. Petra Martić je pala šest mjesta i sada je 200. tenisačica svijeta.

Među vodećima nema promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, drugo mjesto drži Poljakinja Iga Swiatek, dok je treća Amerikanka Coco Gauff.

WTA ljestvica, 20. listopada:

1.(1) Arina Sabaljenka (Bje) 10.390

2.(2) Iga Swiatek (Polj) 8.703

3.(3) Coco Gauff (SAD) 7.863

4.(4) Amanda Anisimova (SAD) 5.914

5.(5) Jessica Pegula (SAD) 5.183

6.(8) Jasmine Paolini (Ita) 4.525

7.(9) Elena Ribakina (Kaz) 4.505

8.(7) Madison Keys (SAD) 4.395

9.(6) Mirra Andreeva (Rus) 4.319

10.(10) Ekaterina Alexandrova (Rus) 3.375

…

70. (70) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 964

79.(79) DONNA VEKIĆ (HRV) 882

120.(125) PETRA MARČINKO (HRV) 573

194.(202) JANA FETT (HRV) 355

200.(194.) PETRA MARTIĆ (HRV) 349