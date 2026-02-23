Ružić do najboljeg rankinga karijere, Vekić se još drži u top 100

Podijeli :

Najbolja hrvatska tenisačica, 23-godišnja Antonia Ružić ovoga tjedna ima svoj novi najbolji ranking u karijeri, nakon plasmana u četvrtfinale WTA 1000 turnira u Dubaiju skočila je za 16 mjesta i sada drži 51. poziciju na WTA ljestvici.

Uz Ružić, među 100 najboljih su i Petra Marčinko te Donna Vekić, koje su pale za po jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan pa su sada 70. i 100. igračica svijeta.

Arina Sabalenka i dalje je uvjerljivo na vrhu ispred Poljakinje Ige Swiatek i Kazahstanke Jelene Ribakine.

WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1. (1) Arina Sabalenka 10675

2. (2) Iga Swiatek (Polj) 7588

3. (3) Jelena Ribakina (Kaz) 7253

4. (4) Coco Gauff (SAD) 6803

5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6768

6. (6) Amanda Anisimova (SAD) 6070

7. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4047

8. (7) Mira Andrejeva 4001

9. (9) Jelina Svitolina (Ukr) 3845

10. (10) Victoria Mboko (Kan) 3214

——————————————–

51. (67) ANTONIA RUŽIĆ 1130

70. (69) PETRA MARČINKO 902

100. (99) DONNA VEKIĆ 768

211. (210) JANA FETT 340

231. (224) TARA WUERTH 311

320. (312) LEA BOŠKOVIĆ 206

349. (346) PETRA MARTIĆ 183