Ruud prvi izborio osminu finala u Rimu, Čehinja iznenadila nekadašnju finalisticu

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver

Norvežanin Casper Ruud (ATP - 25.) prvi se probio do osmine finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu pobijedivši u nedjelju u meču trećeg kola Čeha Jirija Lehečku (ATP - 13.) sa 6-3, 6-4.

Norvežaninu je ovo sedmi dolazak u Foro Italico, a u prijašnjih šest je samo jednom, prije dvije godine, ostao bez plasmana u osminu finala. Prošle godine je došao do četvrtfinala, a triput zaredom je bio polufinalist (2020., 2022. i 2023.). Na korak do finala dvaput ga je zaustavio Novak Đoković, a jednom Holger Rune.

Za plasman u četvrtfinale Ruud će igrati protiv pobjednika dvoboja između domaćeg favorita Lorenza Musettija (ATP – 10.) i Argentinca Francisca Cerundola (ATP – 27.).

U turniru tenisačica prvi par osmine finala u donjem dijelu ždrijeba čine 31-godišnja Ukrajinka Elina Svitolina (WTA – 10.) i 20-godišnja Čehinja Nikola Bartunkova. Svotilina je sa 6-1, 6-2 bila bolja od Amerikanke Hailey Baptiste (WTA – 25.), dok je Bartunkova (WTA – 94.) u tri seta (6-3, 1-6, 6-4) iznenadila favoriziranu Amerikanku Madison Keys (WTA – 19.), finalisticu ovog turnira iz 2016.

