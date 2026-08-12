Ribakina teško do polufinala Toronta, Gauff slavila bez borbe

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AP Photo/Ng Han Guan via Guliver Images

Elena Ribakina morala se dobro pomučiti za plasman u polufinale WTA 1000 turnira u Torontu, dok Coco Gauff za prolazak nije morala proliti ni kap znoja.

Druga tenisačica svijeta iz Kazahstana izgubila je prvi set od Naomi Osake, a u drugom je zaostajala 4:2. Ipak, uspjela je podići razinu igre i na kraju preokrenuti susret u svoju korist pobijedivši s 4:6, 7:6 (5), 6:4.

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U drugom četvrtfinalnom dvoboju Belinda Bencic bila je prisiljena predati meč Amerikanki Gauff bez borbe.

“Prvi gem meča bio je iznimno težak i stajao me prvog seta, ali nijednog trenutka nisam se prestala boriti. Čak ni kada sam u drugom setu imala zaostatak breaka, nisam odustajala”, objasnila je Ribakina.

Iako ne može preuzeti prvo mjesto na WTA ljestvici odmah nakon Kanadskog opena, Kazahstanka bi ovdje mogla ostvariti ključnu pobjedu prema tom cilju. Osvoji li naslov, zaostajat će svega četiri boda za vodećom Arynom Sabalenkom. Budući da Bjeloruskinja na predstojećem US Openu brani naslov i 2000 bodova, a Ribakina tek 240 bodova za osminu finala, mjesto broj jedan bit će joj na dohvatu ruke u New Yorku.

Unatoč tome što i Elena i Coco iza sebe imaju iznimno uspješne karijere, ovo će im biti tek drugi međusobni dvoboj. Prvi su također odigrale u Torontu prije četiri godine, a slavila je Amerikanka.

Gauff će bez obzira na ishod turnira ostati četvrta tenisačica svijeta, ali bi osvajanjem naslova znatno smanjila zaostatak za vodećim dvojcem.

U drugom polufinalnom paru snage će odmjeriti Iga Świątek i Elina Svitolina.

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