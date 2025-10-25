Ribakina osigurala plasman na završni turnir pa predala u Tokiju

Podijeli :

ChinaxNewsxService via Guliver

Jelena Ribakina se jučer plasirala u polufinale WTA 500 u Tokiju, osigurala vizu za završni Masters u Rijadu i – bacila ručnik. Kazahstanka jutros nije izašla na megdan Lindi Noskovoj, otvarajući Čehinji vrata finala bez borbe.

“Jako mi je žao što ne mogu igrati, ali cijeli tjedan vučem ozljedu leđa”, objasnila je bivša osvajačica Wimbledona.

Sada je čeka sedam dana odmora kako bi se oporavila i prikupila snagu za posljednje veliko natjecanje u 2025. U Rijadu će igrati i Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Key i Jasmine Paolini.

Druga finalistica u Tokiju je Belinda Benčić, olimpijska pobjednica upravo iz ovog grada. Švicarka je svladala Sofiju Kenin (SAD), bivšu pobjednicu Australian Opena, sa 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.

Noskova i Benčić nikada do sada nisu igrale jedna protiv druge. Švicarka je 13. na svijetu, osigurala je napredak na 11., a pobjeda bi joj donijela povratak među deset najboljih, na 10. mjesto. Već je bila četvrta prije nekoliko godina.

Čehinja je trenutno 17., što je njezin najbolji plasman u karijeri. Ako osvoji naslov, najvjerojatnije će se popeti na 13. mjesto.