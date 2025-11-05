Ribakina izgleda moćno u Rijadu, skupinu završila s maksimalnim učinkom

Podijeli :

AP Photo/Ng Han Guan via Guliver Images

Kazahstanska tenisačica Jelena Ribakina zaključila je nastup u skupini Serene Williams na WTA Finalu u Rijadu sa stopostotnim učinkom, s tri pobjede nakon tri nastupa.

U trećem kolu Ribakina je trebala igrati protiv Madison Keys, ali je američka tenisačica odustala od nastupa zbog bolesti. Ranije je Keys izgubila oba meča čime je ostala bez šanse za prolaz. Isto tako, Ribakina je s prethodne dvije pobjede osigurala polufinale, ali i prvo mjesto u skupini.

Keys je zamijenila Ruskinja Ekaterina Aleksandrova koju je Ribakina svladala sa 6-4, 6-4. O drugoj sudionici polufinala iz ove skupine odlučit će meč u nastavku srijede između Poljakinje Ige Swiatek i Amerikanke Amande Anisimove. Pobjednica će biti druga na ljestvici iza Ribakine.

U četvrtak će se rasplesti situacija u drugoj skupini koja nosi naziv po nekadašnjoj njemačkoj tenisačici Steffi Graf.