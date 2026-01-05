Prva WTA ljestvica godine: Tri Hrvatice u top 100, Sabalenka uvjerljiva na vrhu

Podijeli :

xVCGx 111595440904 via Guliver Image

Bjeloruskinja Arina Sabalenka ušla je u tenisku sezonu 2026. na vrhu svjetske ljestvice, dok se u TOP 100 nalaze tri hrvatske tenisačice, Donna Vekić (69), Antonia Ružić (70) i Petra Marčinko (82).

Sabalenka uvjerljivo vodi sa 10.490 bodova, druga je Poljakinja Iga Swiatek sa 8.178 bodova, dok je na treće mjesto napredovala Amerikanka Amanda Anisimova (6.287) preskočivši sunarodnjakinju Coco Gauff (6.273).

Među 100 najboljih tenisačica svijeta trenutačno se nalaze tri Hrvatice. Donna Vekić zauzima 69. mjesto sa 935 bodova, stepenicu niže je Antonia Ružić sa 10 bodova manje, dok je Petra Marčinko na 82. mjestu sa 837 bodova.

Jana Fett je napredovala za tri mjesta i sada se nalazi na 186. poziciji, Petra Martić drži 209. mjesto, dok je Tara Wuerth napredovala za četiri stepenice i sada je 232. tenisačica svijeta.