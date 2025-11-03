Prošlo je 50 godina od prve WTA liste: Znate li tko je najviše puta bio broj 1?

Na današnji dan prije točno 50 godina, imena 135 tenisačica pojavilo se na prvoj ikad objavljenoj pojedinačnoj WTA ljestvici, a predvodila ju je legendarna američka tenisačica Chris Evert koja je te 1975. osvojila 16 pobjedničkih trofeja na 22 turnira na kojima je nastupila.

Na toj prvoj objavljenoj WTA ljestvici se, uz Chris Evert, među najboljih deset našlo još sedam osvajačica trofeja na Grand Slam turnirima te još osam budućih stanovnica Međunarodne teniske kuće slavnih.

Bila je to prva ljestvica koja je zasnovana na matematičkom modelu i nije imala subjektivnu komponentu, kao što je to bio slučaj s rang-listama koje su prije pojave ATP i WTA ljestvica objavljivali neki poznati američki i britanski novinari specijalizirani za tenis ili su to činili nacionalni savezi.

Danas, 50 godina poslije, na pojedinačnoj WTA ljestvici koju predvodi Bjeloruskinja Arina Sabalenka, ima gotovo 1600 tenisačica.

U posljednjih 50 godina ukupno je 29 igračica došlo do vrha pojedinačne WTA ljestvice, 156 ih je uspjelo izboriti plasman među deset najboljih, a 1140 je bilo rangirano u Top 100, objavili su u ponedjeljak iz WTA Toura.

Na ljestvici najboljih igračica parova, koja je prvi put objavljena gotovo devet godina poslije prve pojedinačne WTA liste, 50 tenisačica je došlo do “broja 1”. No, samo je šest igračica istodobno bilo na vrhu i u pojedinačnoj konkurenciji i u parovima, a to su bile: Martina Navratilova, Arantxa Sanchez Vicario, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Kim Clijsters i Serena Williams.

“Svaka igračica koja se pojavi na WTA ljestvici zaslužuje poštovanje za svoju darovitost i predanost tenisu. Pretvoriti to u uspješnu karijeru na WTA Touru je doista posebno postignuće, ali i povlastica”, izjavila je u prigodnom priopćenju Chris Evert koja je na vrhu WTA ljestvice provela 260 tjedana.

“Računalna rang-lista je donijela jasnoću i dala na važnosti nastupima na turnirima tijekom cijele sezone, a ja sam ponosna što sam bila prvi “broj 1” na WTA ljestvici. Pedeset godina poslije, pozdravljam sve nevjerojatne sportašice koje su tenis učinile jednim od vodećih ženskih sportova”, dodala je osvajačica 18 Grand Slam trofeja.

Današnja ljestvica je bazirana na zbroju bodova koje tenisačice u pojedinačnoj konkurenciji mogu osvojiti na maksimalno 18 turnira, odnosno 19, ako su izborile nastup na WTA Finalu. U konkurenciji parova zbraja se 12 najboljih rezultata.

Evo i nekoliko zanimljivih brojčanih podataka vezanih za WTA ljestvicu:

– Najviše tjedana provedenih na “broju 1” (pojedinačno): Stefanie Graf (377 tjedana)

– Najviše tjedana provedenih na “broju 1” (parovi): Martina Navratilova (237)

– Najviše puta “broj 1” na kraju sezone: Stefanie Graf (8)

– Ukupan broj promjena na “broju 1” pojedinačne ljestvice: 107

– Ukupan broj promjena na “broju 1” ljestvice parova: 161

– Najmlađi “broj 1” u pojedinačnoj konkurenciji: Martina Hingis (16 godina i 182 dana, 31. ožujka 1997.)

– Najstarija igračica koja se prvi put domogla pojedinačnog “broja 1”: Angelique Kerber (28 godina 238 dana, 12. rujna 2016.)

– Najviše puta bile “broj 1” u različitim razdobljima: Chris Evert i Martina Navratilova (9)

– Najviše godina u Top 10 na završnoj pojedinačnoj ljestvici: Martina Navratilova (20)

– Prvi put kad je deset različitih nacija bilo zastupljeno u Top 10 pojedinačne ljestvice: 31. siječnja 2011.