Prije dva tjedna je izgubila od Vekić, a sada je osvojila svoj prvi turnir na travi

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(AP Photo/Dave Shopland) via Guliver Image

Češka tenisačica Marie Bouzkova (WTA - 27.) u nedjelju je na WTA turniru u Nottinghamu osvojila svoj prvi trofej na travnatoj podlozi pobijedivši u gotovo trosatnom finalu Amerikanku Emmu Navarro (WTA - 25.) sa 7:6 (5), 4:6, 6:2

Bilo je to deseto finale za 27-godišnju Čehinju, a u njemu je osvojila svoj četvrti naslov, a drugi u ovoj sezoni u kojoj je pobjednica bila i u Bogoti.

Bouzkova je inače prije dva tjedna u Londonu izgubila od najbolje hrvatske tenisačice Donne Vekić koja je na kraju i osvojila WTA 500 turnir u engleskoj prijestolnici.

Što se tiče Emme Navarro je u svom četvrtom finalu po prvi put doživjela poraz.

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