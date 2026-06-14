Pratite na SK: Vekić u lovu na prvu titulu još od 2023.

Tenis 14. lip 20268:47 0 komentara
Hongbo Chen via Guliver

Hrvatska tenisačica Donna Vekić danas igra finale jakog WTA turnira u Londonu.

Vekić je u polufinalu rutinski svladala Britanku Katie Boulter, dok je u finalu čeka još jedna domaća uzdanica – Emma Raducanu koja je u polufinalu bila bolja u tri od Amerikanke Ive Jović.

Finale možete pratiti na SK2 od 14:30 sati.

Podsjetimo, ovo je prvo finale za Vekić još od Olimpijskih igara u Parizu, a na naslov čeka još od veljače 2023. kada je pobijedila u Monterreyju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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