Pratite na SK: Vekić do drugog kola Indian Wellsa

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostvarila je prvu ovogodišnju pobjedu na WTA Touru svladavši Čehinju Terezu Valentovu sa 7-6 (4), 7-6 (4) u 1. kolu WTA 1000 turnira u Indian Wellsu nakon dva sata i 38 minuta igre.

U vrlo izjednačenom susretu 29-godišnja Vekić je u odlučujućim poenima imala više stabilnosti od 10 godina mlađe suparnice.

Vekić je u prvom setu pala u rezultatski zaostatak izgubivši servis kod rezultata 1-1, ali uspjela je vratiti “break” poravnavši na 4-4. Iako je kod rezultata 6-5 propustila set-loptu na servis Valentove, koja je tada drugim servisom pogodila samu liniju, Vekić je uspjela osvojiti set u “tie-breaku”. Valentova je u odlučujućoj igri povela s 4-2, ali nakon što su igračice promijenile strane, Vekić je spojila pet poena zaredom i okrenula rezultat u svoju korist.

Kada je u prvoj igri drugog seta oduzela servis suparnici i to nakon što je ova imala 40-0 činilo se kako je Vekić “slomila” Valentovu. No, Valentova je spasila “break-loptu” kojom je Vekić mogla povesti s 3-0, a onda i odličnim gemom na reternu vratiti set u egal. Završnica drugog seta ponudila je dodatnu dramaturgiju, prvo je Vekić propustila “break-loptu” kod rezultata 5-5 da bi u sljedećoj igri Valentova stigla do dvije set-lopte, ali tada je Vekić odlično servirala te izborila novi “tie-break”. U njemu je Vekić odličnom igrom stigla do prednosti 6-1 i pet vezanih meč-lopti od kojih je iskoristila četvrtu.

U 2. kolu Vekić će igrati protiv pete nositeljice, Amerikanke Jessice Pegule.

