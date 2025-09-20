Pratite na SK: Swiatek i Alexandrova u finalu Seula

Podijeli :

(AP Photo/Ahn Young-joon)

Druga tenisačica svijeta Poljakinja Iga Swiatek i Ruskinja Ekaterina Alexandrova borit će se za naslov na teniskom WTA turniru u Seulu.

U subotu su odigrani i četvrfinalni i polufinalni mečevi zbog kiše u Seulu. Swiatek je najprije je u četvrtfinalnom meču, koji je pomaknut s petka na subotu zbog kiše, pobijedila dvostruku Grand Slam pobjednicu Čehinju Barboru Krejčikovu sa 6:0 6:3, a onda u polufinalu Australku Mayu Joint sa 6:0 6:2.

Poljakinja, šesterostruka Grand Slam pobjednica, igrat će u svom 30. finalu i pokušat će osvojiti svoj 25. naslov. Ove godine slavila je u Wimbledonu i Cincinnatiju.

Tridesetogodišnja Alexandrova je danas u četvrtfinalu prvo pobijedila Njemicu Ellu Seidel sa 6:2, 6:3, a u polufinalu nadigrala Čehinju Katerinu Siniakovu sa 6:4, 6:2.

Ovo joj je 11 finale u karijeri, a ove je godine već osvojila turnir u Linzu. Do sada je osvojila ukupno pet turnira.

