Pratite na SK: Senzacionalna Jović u borbi za prvi WTA naslov!

Američka tenisačica Iva Jović pobijedila je Čehinju Nikolu Bartunkovu 6-3, 6-7(5), 6-3 u polufinalu WTA Guadalajara Opena, te će u finalu u Meksiku igrati s Kolumbijkom Emilianom Arango.
Sedamnaestogodišnja Jović, 73. na svijetu, nadmašila je svoju 19-godišnju protivnicu te se plasirala u svoje prvo finale na WTA Touru u meču koji je trajao gotovo tri sata.
U drugom polufinalu WTA 500 turnira na tvrdoj podlozi, Kolumbijka Arango pobijedila je Francuskinju Elsu Jacquemot 6-4, 7-5.
Arango također traži svoj prvi WTA naslov u finalu koje pratite od 23h na SK2!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!