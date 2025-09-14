Pratite na SK: Senzacionalna Jović u borbi za prvi WTA naslov!

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin via Guliver

Američka tenisačica Iva Jović pobijedila je Čehinju Nikolu Bartunkovu 6-3, 6-7(5), 6-3 u polufinalu WTA Guadalajara Opena, te će u finalu u Meksiku igrati s Kolumbijkom Emilianom Arango.

Sedamnaestogodišnja Jović, 73. na svijetu, nadmašila je svoju 19-godišnju protivnicu te se plasirala u svoje prvo finale na WTA Touru u meču koji je trajao gotovo tri sata.

U drugom polufinalu WTA 500 turnira na tvrdoj podlozi, Kolumbijka Arango pobijedila je Francuskinju Elsu Jacquemot 6-4, 7-5.

Arango također traži svoj prvi WTA naslov u finalu koje pratite od 23h na SK2!