Pratite na SK: Ružić saznala protivnicu u borbi za polufinale Dubaija

xVCGx 111595440896 via Guliver Image

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić u četvrtfinalu WTA 1000 turnira u Dubaiju igrat će protiv Ukrajinke Eline Svitoline.

Ružić je prošla u četvrtfinale nakon što joj je prva nositeljica. Kazahstanka Jelena Ribakina predala joj je meč 3. kola početkom trećeg seta kod vodstva Ružić 5-7, 6-4, 1-0. Svitolina je nadigrala Švicarku Belindu Benčič sa 4-6, 6-1, 6-3.

