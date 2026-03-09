Pratite na SK: Ružić od 19 sati traži osminu finala Indian Wellsa

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver Image

U četvrtak od 19 sati Antonia Ružić nastavlja svoj put na Indian Wellsu. Mlada Međimurka igra sjajno na WTA 1000 turnirima te je u Kaliforniji izborila treće kolu uz veliku pobjedu protiv olimpijske pobjednice Qinwen Zheng.

Sada Međimurku čeka još jedan težak okršaj jer je njena sljedeća suparnica Karolina Muchova. S čehinjom se srela lani u Montrealu te je u dva tijesna seta izgubila sa 7:5, 7:5.

Muchova je inače 13. tenisačica svijeta te je mnogi smatraju jednom od najtalentiranijih na WTA Touru, no zbog ozljeda se još nije probila u sami vrh.

Protiv Ružić je postavljena kao veliki favorit te bi po mnogima bilo iznenađenje ako bi hrvatska tenisačica upisala pobjedu. No, Međimurka u mečevima gdje je autsajder odigra svoj najbolji tenis.

Susret Muchove i Ružić kreće u 19 sati na terenu broj četiri. Taj susret moći ćete gledati na Sport Klubu 4.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.