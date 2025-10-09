Pratite na SK: Poznate prve četvrtfinalistice turnira u Wuhanu

Podijeli :

111595901554 via Guliver

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Amerikanka Jessica Pegula plasirale su se u četvrtak u četvrtfinale WTA turnira u Wuhanu.

Sabaljenka je plasman u četvrtfinale osigurala pobjedom nad Ruskinjom Ljudmilom Samsonovom (WTA-20.) od 6-3, 6-2.

Suparnica u četvrtfinalu bit će joj bolja iz ogleda između Kazahstanke Elene Ribakine i Čehinje Linde Noskove. U četvrtfinalu je i sedma tenisačica svijeta Pegula, koja je pobijedila Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu sa 7-5, 3-6, 6-3. Pegula će se za plasman u polufinale boriti s pobjednicom meča između sunarodnjakinje Ive Jović i Čehinje Katerine Sinijakove.

