Pratite na SK: Čilić protiv Sinnera, Vekić traži ‘osvetu’ za Wimbledon

MarinxFranov CROPIX via Guliver

Teniska karavana preselila je u Aziju, a danas na kanalima Sport Kluba donosimo sjajne mečeve.

Za početak dana će Donna Vekić u Pekingu odmjeriti snage sa Cristinom Bucsom. Španjolka je našu tenisačicu zaustavila u drugom kolu Wimbledona, pa danas od 10 sati na SK2 pratite može li se Vekić ‘osvetiti’.

Nešto kasnije, ne prije 13 sati, Marina Čilića čeka najteži mogući zadatak na startu turnira u Kini. Najbolji hrvatski reket će se za prolaz boriti protiv Jannika Sinnera, a meč također pratite na SK2.

Osim hrvatskih predstavnika, na teren se na ATP Touru u Tokiju nakon slavlja na US Openu vraća i Carlos Alcaraz. Prvi reket svijeta u šesnaestini finala susreće se s Argentincem Sebastianom Baezom uz prijenos na Nova Sport kanalu iza 10:45.

Kompletan program pogledajte OVDJE.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.