Pobjednica US Opena završava sezonu nakon poraza u prvom kolu Ningboa

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Pobjednica US Opena iz 2021. godine, a trenutačno 29. tenisačica svijeta, Britanka Emma Raducanu objavila je kako zbog svog aktualnog fizičkog stanja više neće nastupati na turnirima do kraja godine.

Raducanu, koja je u svom rasporedu još imala turnire u Tokiju i Hong Kongu, prije dva dana je izgubila dvoboj 1. kola u Ningbou od Kineskinje Zhu Lin, a taj je poraz stigao nekoliko dana nakon što je u Wuhanu predala meč Amerikanki Ann Li zbog bolova u leđima. Stoga se 22-godišnja Britanka odlučila na raniji povratak kući kako bi se što bolje pripremila za sljedeću sezonu.

Nakon što je postala “grand slam” pobjednica sa samo 17 godina, Raducanu je nekoliko godina imala problema s formom da bi ove godine uspjela sakupiti 28 pobjeda te bi mogla imati status nositeljice na Australian Openu u siječnju 2026.