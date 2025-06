Petra Marčinko jedina Hrvatica do četvrtfinala na Challengeru u Makarskoj

Podijeli :

(AP Photo/Mark Baker) / Guliver Images

Hrvatska je u četvrtak na WTA Challengeru u Makarskoj imala tri predstavnice, Petru Martić, Petru Marčinko te Taru Würth. No, samo se jedna uspjela iz drugog kola probiti do četvrtfinala. Bila je to 19-godišnja Marčinko koja je slavila protiv Renate Zarazue. Martić i Würth su poražene od Sare Bejlek, odnosno Darje Semenistaje.

Prva je na teren u Makarskoj izašla Dućanka Martić koja je igrala protiv 19-godišnje Bejlek. Mlada Čehinja bila je favorit u ovom susretu, no to u prvom setu nije opravdala. Martić je prvu dionicu osvojila sa 6:4, ali u iduća dva je Bejlek preokrenula te je na koncu s 4:6, 6:3, 6:4 izborila četvrtfinale.

Marčinko poražena u drugom kolu kvalifikacija za Roland Garros VIDEO / Tara Würth za SK: ‘Na Šalati sam igrala bez glavnog trenera i bez dozvole fizioterapeuta, ali rizik se isplatio’

U slično vrijeme su na makarsku zemlju izašle Marčinko i Würth. No, njihova igra, odnosno ishod nije bio sličan, već suprotan. Marčinko je igrala protiv treće nositeljice i 74. na svijetu Renate Zarazue, a iako joj kladionice nisu davale velike šanse, Zagrepčanka je uspjela slaviti. U prvom setu je Meksikanku svladala sa 6:4 da bi u drugom Zarazui prepustila jedan gem manje te je sa 6:4, 6:3 izborila četvrtfinale. Tamo ju čeka 19-godišnja Andorka Victoria Jimenez Kasintseva.

Würth je također bila u podređenom položaju u svom susretu, ali za razliku od Marčinko ona nije uspjela iz pozicije underdoga upisati pobjedu. Nju je s 2-0 u setovima porazila Darja Semenistaja. Oba seta bila su izjednačena, no Latvijka je na kraju slavila sa 7:6(6), 7:5.