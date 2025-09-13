Petra Marčinko izborila finale turnira u Francuskoj

Podijeli :

Roberto Bettacchi IPA Sport via Guliver Images

Petra Marčinko nastavila je sa sjajnim igrama u Francuskoj. Na ITF W75 turniru u Le Neubourgu izborila je finale. U polufinalu je bila bolja od domaće tenisačice Astrid Lew Yan Foon s 2-0 u setovima.

Marčinko je uglavnom svoje mečeve prolazila bez većih poteškoća. Jedine probleme imala je u četvrtfinalu protiv Francuskinje Margaux Rouvroy. Tada je nadoknadila zaostatak od 7:6 i 3:0 te je tako izborila polufinale.

Za plasman u finale je pobijedila Foon sa 6:3, 6:1. Za novu titulu igrat će protiv 115. tenisačice svijeta Greet Minnen. Iskusna Belgijanka bila je i na 59. mjestu ATP ljestvice.