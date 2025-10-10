Paolini senzacionalno svladala Swiatek, sada su poznate sve polufinalistice u Wuhanu!

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Osma tenisačica svijeta, Jasmine Paolini iz Italije, plasirala se u polufinale turnira u Wuhanu nakon što je u četvrtfinalu pobijedila drugu tenisačicu svijeta, Igu Swiatek, iz Poljske, 6-1, 6-2.

Meč je trajao sat i pet minuta, a Paolini je šest puta oduzela servis indisponiranoj Poljakinji.

Paolini će u polufinalu igrati protiv treće tenisačice svijeta, Coco Gauff iz SAD-a, koja je u četvrtfinalu pobijedila 57. tenisačicu svijeta, Lauru Siegemund iz Njemačke 6-3, 6-0.

Za Gauff je ovo drugo polufinale zaredom na ovom turniru. Prošle godine ju je u toj fazi natjecanja zaustavila trostruka pobjednica Wuhana Arina Sabaljenka.

Upravo će Sabaljenka, koja u Wuhanu ima učinak 20-0, u polufinalu će igrati protiv Amerikanke Jessice Pegule.

