Održan ždrijeb kvalifikacija US Opena: Evo s kim igraju hrvatski predstavnici

(AP Photo/Mark Baker) / Guliver Images

Posljednji Grand Slam sezone US Open je pred vratima, a tamo Hrvatska, kao i inače, u kvalifikacijama ima svoje adute. Ove godine će šestero tenisača i tenisačica braniti hrvatske boje u najvećem američkom gradu, a sada su saznali i koji će im biti protivnici.

U muškoj konkurenciji najveći adut je Dino Prižmić koji u New York dolazi s pet uzastopnih Challenger finala, a posljednji od njih bio je na tvrdoj podlozi u Poljskoj. Splićanin će turnir otvoriti protiv Alexisa Galarneaua, 174. tenisača svijeta.

Osim njega, u muškim kvalifikacijama igra i Borna Gojo koji dolazi nakon prolaska kvalifikacija u Sumteru gdje je bez borbe predao meč prvog kola. Ne zna se koliko će Splićanin biti spreman za prvo kolo kvalifikacija gdje mu je protivnik Francuz Ugo Blanchet.

Kod žena će Hrvatsku predstavljati četiri tenisačice. Najveće nade polažu se u Petru Marčinko koja je osvojila pripremni turnir u Landisvilleu. Mlada Zagrepčanka će u prvom kolu igrati protiv Kineskinje Xinyu Gao, 145. na svijetu.

Uz Marčinko će u US Openu nastupiti Jana Fett, Petra Martić i Tara Wurth. Vrbovčanka na jedinom Grand Slamu gdje još nije igrala glavni ždrijeb za protivnicu ima Joannu Garland, Dućanku čeka talentirana Čehinja Linda Fruhvirtova dok će Zagrepčanka Wurth igrati protiv Arine Rodionove.

Hrvatska će bez obzira na uspjeh u kvalifikacijama imati svoje predstavnike u glavnom ždrijebu. Marin Čilić i Borna Ćorić su svojim rankingom to osigurali u muškom dijelu ždrijeba dok je Donna Vekić na isti način to ostvarila u ženskom.