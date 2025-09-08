Nova WTA ljestvica: Pad hrvatskih tenisačica, Vekić i Ružić u borbi za prvi reket Hrvatske

Podijeli :

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić pala je 19 mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 68. tenisačica svijeta, a pad su zabilježile i Antonia Ružić i Petra Marčinko.

Ružić je pala sa 69. na 72. poziciju, dok je Petra Marčinko nazadovala 13 mjesta i sada zauzima 127. poziciju na ljestvici. Jana Fett i Petra Martić su ostvarile napredak. Fett se popela sa 152. na 146.mjesto, a Martić sa 195. na 187.

Prvo mjesto na ljestvici drži i dalje Bjeloruskinja Arina Sabaljenka koja je svoju prednost u odnosu na drugoplasiranu Poljakinju nakon osvajanja US Opena i povećala. Treća je i dalje Amerikanka Coco Gauff, dok se na četvrtu poziciju s devete popela njena sunarodnjakinja, finalistica zadnjeg Grand Slam turnira sezone, Amanda Anisimova.