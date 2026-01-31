Ništa od titule za Vekić na Filipinima, porazila ju Kolumbijka u finalu

Tenis 31. sij 2026
Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-72.) poražena je u finalu  na WTA 125 Challenger turniru u Manili na Filipinima, bolja od nje sa 2:6, 6:3, 7:5 bila Kolumbijka Camila Osorio (WTA-84.) nakon dva i pol sata igre. 

Vekić je dobila prvi set nakon što je suparnici oduzela servis dva puta. Drugi je set pripao Kolumbijki koja je Vekić oduzela servis odmah na početku seta.  

U trećem setu je Osorio također bila bolja nakon što je oduzela Vekić servis dva puta.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i prva pobjeda kolumbijske tenisačice.

