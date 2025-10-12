Ništa od glavnog turnira za Ružić u Ningbou, uzela je samo dva gema protiv Tomljanović

Hrvatica koja nastupa pod australskom zastavom, Ajla Tomljanović (WTA-105.), zaustavila je Čakovčanku Antoniju Ružić u posljednjem kolu kvalifikacija WTA turnira iz serije 500 u kineskom Ningbou.
Kćer bivšega hrvatskog rukometaša Ratka Tomljanovića slavila je uz svega dva izgubljena gema – 6-2, 6-0. Antonia je pet puta gubila svoj početni udarac, a nije iskoristila niti jednu od tri break-lopte.
Ružić će zahvaljujući dobrim igrama u zadnje vrijeme smijeniti u ponedjeljak Donnu Vekić na mjestu najbolje hrvatske tenisačice.
Ružić će biti prvi hrvatski reket, na 70. mjestu, dok će Osječanka pasti na 78. poziciju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!