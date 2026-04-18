Ni Nadal nije svemoguć: Swiatek zaustavljena u Stuttgartu, Ribakina spašavala meč-lopte

Eibner-Pressefoto/Edward Cheung via Guliver Images

Vladarica zemljanih terena proteklih 5-6 godina Iga Swiatek rano se oprostila od još jednog turnira. U Stuttgartu je ispala u četvrtfinalu od Mire Andrejeve.

Nakon što su internet preplavile snimke treniranja Ige Swiatek pod budnim okom Rafaela Nadala u njegovoj akademiji na Mallorci, iako službeno pod paskom trenera Francisca Roiga, činilo se kako će Poljakinja postati pravi “cheat code” uoči nove zemljane sezone.

No, ako se po jutru dan poznaje, realnost je daleko od tih očekivanja. Swiatek je u četvrtfinalu WTA Stuttgarta poražena od Mire Andrejeve 3:6, 6:4, 6:3. Ruskinji je to treća uzastopna pobjeda nad Poljakinjom, ali prva na zemlji.

“Nije ovo rezultat koji sam očekivala, ali mi se čini da sam napredovala. Osjećam da igram bolje s osnovne linije, ali sam izgubila povjerenje u servis. Osim toga, imam previše uspona i padova”, konstatirala je četvrta igračica svijeta, četverostruka osvajačica Roland Garrosa.

Andrejeva će u polufinalu igrati protiv Elene Ribakine. Kazahstanka je preživjela pravi maraton protiv Leyle Fernandez 6:7 (5), 6:4, 7:6 (6) u kojem je spasila dvije meč-lopte.

U drugom polufinalu sastaju se Karolina Muchova i Elina Svitolina. Muchova je eliminirala aktualnu pobjednicu Roland Garrosa Coco Gauff 6:3, 5:7, 6:3, dok je Ukrajinka bila bolja od Linde Noskove 7:6 (2), 7:5.

Oba polufinala u subotu možete pratiti u programu Sport Kluba.

