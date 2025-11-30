Medvedev: Troje tenisača ima dobre šanse osvojiti karijerni Grand Slam

No nakon Novaka Đokovića nitko se više nije upisao na taj popis. Đoković, 2016. je trijumfirao na Roland Garrosu i osvojio jedini veliki trofej koji mu je nedostajao, a od tada nitko nije ponovio taj pothvat.

Daniil Medvedev smatra da troje natjecatelja ima šansu osvojiti karijerni Grand Slam, možda već iduće godine. Svima im nedostaje samo jedan pehar – Igi Swiatek i Carlosu Alcarazu iz Melbournea, a Janniku Sinneru iz Pariza. Teoretski jedino Stan Wawrinka još ima priliku, jer mu nedostaje samo Wimbledon, no 40-godišnjem Švicarcu taj podvig sada je dalji nego let na Mars.

Sjajna Marčinko osvojila turnir na Bliskom istoku i došla nadomak Australian Opena

Dvije tenisačice, Arina Sabaljenka i Naomi Osaka, još uvijek nemaju pehare iz Pariza i Londona, ali Daniil Medvedev veće šanse daje Swiatek, Alcarazu i Sinneru:

“Oni to mogu. Sjajni su igrači, mogu osvojiti svaki turnir. Sinner je imao tri meč lopte u finalu Roland Garrosa, tako da sigurno to može postići. Svo troje su mladi i imat će puno prilika, ali život je ponekad nepredvidljiv. To je i ljepota tenisa, nikada ništa nije sigurno”, rekao je ruski tenisač.

Godinu je završio na 13. mjestu, a prije tri sezone bio je broj 1. Zato i pitanje – čime bi bio zadovoljan na kraju 2026.?

“Prvo, da igram dobar tenis. Nadam se da ću moći igrati barem kao na kraju ove godine.”

Podsjeća da je nakon promjene trenera u listopadu osvojio u Almatiju prvu titulu još od svibnja 2023:

“Znam da mogu igrati mnogo bolje. Imam kvalitetu, ali moram vratiti stabilnost. Zato ću raditi na fizičkoj pripremljenosti koja će mi to omogućiti.”