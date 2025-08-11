Marčinko stigla do renkinga karijere, napredovala i Ružić

Podijeli :

GEPAxpictures xWalterxLuger via Guliver

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić nazadovala je za dva mjesta na najnovijoj WTA listi i sada je 55. tenisačica svijeta.

Antonia Ružić je napredovala za deset pozicija i sada drži 84. mjesto, dok je Petra Marčinko napredovala za 20 pozicija i sada je na 113. mjestu.

Jana Fett je skliznula za tri mjesta na 155. poziciju, a Petra Martić je napredovala sa 169. na 167. mjesto.

Na samom vrhu nije bilo većih promjena.

Prvih pet pozicija i dalje drže Bjeloruskinja Arina Sabalenka, Amerikanka Coco Gauff, Poljakinja Iga Swiatek, Amerikanka Jessica Pegula i Ruskinja Mira Andrejeva.