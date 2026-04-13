Marčinko slavila u Portugalu i prekinula loš niz

Roberto Bettacchi / IPA Sport via Guliver Image

U prvom kolu WTA Challengera u Oeirasu Petra Marčinko igrala je protiv Talijanke Nurije Brancaccio te je prekinula negativan niz pobjedom od 2-0 u setovima.

Iako je Petra Marčinko na nedavno održanim kvalifikacijama za viši rang Billie Jean King Cupa upisala dvije pobjede, forma Zagrepčanke i dalje se mogla nazvati lošom. U Portugalu je slavila protiv 597. i 681. tenisačice svijeta dok je poraz upisala od 161. na svijetu.

Osim toga, prije BJK Cupa nanizala je osam poraza u nizu na Grand Slam, WTA i Challenger razini pa joj je meč u Oeirasu, Challengeru koji je prijavila nakon BJK Cupa, bio ključan za popravljanje forme.

U prvom setu je tri puta nadoknadila break zaostatka, a onda je kod 6:5 napravila break Talijanki te je sa 7:5 osvojila prvu dionicu igre. Pomoglo joj je to da se razigra pa je u drugom setu svojoj suparnici dopustila tek jedan gem što je značilo da je sa 7:5, 6:1 izborila drugo kolo WTA Challengera u Oeirasu.

Tamo će Zagrepčanka igrati protiv pobjednice meča između Greet Minnen i jedne od kvalifikantica.