Marčinko slavila protiv Bugarke na startu Challengera u Meksiku

Hrvatska tenisačica, 19-godišnja Petra Marčinko uspješno je započela nastup na WTA "challengeru" u meksičkom Tampicu.

Marčinko ima status druge nositeljice. U 1. kolu svladala je Bugarku Liju Karatančevu sa 6-2, 6-2.

U 2. kolu Marčinko će igrati protiv bolje iz ogleda Indijke Sahaje Yamanpalli i Amerikanke Sloane Stephens, 32-godišnja Stephens je 2017. godine osvojila US Open, godinu potom igrala i finale Roland Garrosa, ali trenutačno je tek 1092. igračica svijeta.

