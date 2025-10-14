Marčinko slavila protiv Bugarke na startu Challengera u Meksiku

Podijeli :

AP Photo/Mark Baker via Guliver Images

Hrvatska tenisačica, 19-godišnja Petra Marčinko uspješno je započela nastup na WTA "challengeru" u meksičkom Tampicu.

Marčinko ima status druge nositeljice. U 1. kolu svladala je Bugarku Liju Karatančevu sa 6-2, 6-2.